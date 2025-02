Sembra che Sony stia inviando ricompense in crediti PlayStation Store ai giocatori, per "vecchi" problemi

Non si tratta dunque del noto periodo di blocco del PSN a cui abbiamo assistito un paio di settimane fa e che è diventato praticamente il secondo problema maggiore mai registrato sulla piattaforma, bensì di alcuni inconvenienti che erano stati rilevati nel periodo dello scorso Natale, quando alcuni utenti non erano stati in grado di riscattare codici promozionali sullo Store.

Secondo quanto riferito da alcune fonti, come il sito PlayStation Lifestyle che sostiene di aver potuto verificare l'informazione, sembra che Sony stia inviando ricompense in forma di credito da spendere su PlayStation Store a causa di problemi emersi sulla piattaforma ma risalenti allo scorso Natale .

10 dollari in regalo da spendere su PS Store

La questione dovrebbe essere piuttosto limitata e non è chiaro se abbia colpito anche utenti in Italia, ma secondo alcune fonti le email da parte di Sony sarebbero arrivare anche a vari giocatori residenti in diversi paesi.

Uno screenshot dell'email di Sony

Una cosa particolarmente interessante è che questa ricompensa sembra sia aggiuntiva, in quanto molti di coloro che hanno riscontrato il problema nel periodo di Natale sono stati poi in grado di riscattare i codici, dunque il credito aggiuntivo sarebbe una sorta di regalo da parte di Sony, per farsi perdonare del problema natalizio.

Considerando le polemiche derivate dal recente down prolungato del servizio PSN, è probabile che Sony abbia deciso proprio in seguito a questo di agire con più solerzia per soddisfare le richieste dei giocatori ed evitare ulteriori critiche alla gestione della piattaforma.