AMD punta su prezzi aggressivi sotto i 700 dollari per Radeon RX 9070 e RX 9070 XT

AMD ha delineato la sua strategia per la serie Radeon RX 9070: le schede si dovrebbero posizionare su una fascia di prezzo inferiore ai 700 dollari. Stando a un'infografica condivisa da videocardz, l'azienda mira infattia rendere le sue schede grafiche "più accessibili", in un mercato in cui l'85% dei giocatori opta per soluzioni in questa fascia di prezzo. L'annuncio ufficiale dei prezzi avverrà comunque tra poco, durante l'evento di lancio del 28 febbraio 2025.

Le indiscrezioni sui prezzi della serie RX 9070 sono state contrastanti. Alcune voci di corridoio, come quelle emerse su Reddit, suggerivano prezzi di partenza superiori ai 739 dollari. Tuttavia, una slide mostrata da AMD durante un briefing con la stampa sembra confermare la volontà dell'azienda di posizionarsi nella fascia di prezzo inferiore ai 700 dollari.