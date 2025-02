Gran Turismo 7 sta per ricevere l'aggiornamento di febbraio con tre nuove auto, eventi e altro ancora

L'update aggiunge tre nuove auto, ovvero la BMW Z4 3.0i '03 (acquistabile presso Brand Central e Auto usate), la Mercendes-Benz Unimog Type 411 '62 (Può essere acquistat presso Automobili leggendarie) e Peugeot 205 GTI '88 (può essere acquistata presso Auto usate). Inoltre, è stato aggiunto un nuovo colore base è stato aggiunto per la MAZDA 3 Gr.4, al momento disponibile per l'acquisto presso lo showroom Mazda.

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Polyphony Digital ha annunciato l'aggiornamento di febbraio di Gran Turismo 7 , per la precisione la patch 1.56, che come da tradizione introduce nuove vetture e altre novità. Sarà disponibile a partire da domani, 27 febbraio . Le novità sono state presentate con un trailer, che potrete visualizzare qui sotto.

Le altre novità in arrivo

Le novità non finiscono qui. Verrà aggiunto il "Menu extra n. 44: Peugeot (livello collezionista 36)" e saranno apportati degli aggiornamenti all'IA Gran Turismo Sophy e saranno introdotti i seguenti eventi di gara:

Sunday Cup Classic: Red Bull Ring Short Track

European Sunday Cup 400: Grand Valley - South Reverse

European FR Challenge 550: Autodromo Lago Maggiore - Est

Inoltre, l'IA Gran Turismo Sophy da domani sarà disponibile anche nei circuiti Autodromo Nazionale Monza e Sardegna - Road Track - B, mentre il panning è stato aggiunto come funzionalità di Scapes. Per maggiori dettagli vi rimandiamo all'articolo dedicato sul PlayStation Blog.