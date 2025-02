Xbox riceve l'aggiornamento di febbraio con diverse novità che riguardano soprattutto il cloud gaming

Microsoft sta distribuendo in queste ore l'aggiornamento di febbraio per Xbox, un update che sembra incentrato soprattutto su novità riguardanti il cloud gaming, con l'aggiunta anche di ulteriori giochi e funzionalità relative al servizio ancora in beta.

La maggior parte delle novità introdotte dunque esulano dalla console stessa e investono soprattutto i servizi Xbox, ma risultano comunque interessanti. A partire da oggi è possibile inviare inviti per prendere parte alla partita in cloud gaming anche se si utilizza il servizio attraverso browser web e TV supportati, attraverso la creazione di un link che consente di essere direttamente introdotti in partita.

Potete trovare maggiori informazioni con le istruzioni su come inviare gli inviti e accettarli a questo indirizzo su Xbox Wire, con l'opzione che dovrebbe essere disponibile nel giro delle prossime ore per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.