Samsung Galaxy Fold 2, il design finale è stato immaginato da un utente

Il design finale del Samsung Galaxy Fold 2 è stato immaginato da un utente.



Ben Geskin, questo il nome della persona che ha realizzato il concept, si è basato su tutti i dettagli emersi dagli ultimi leak per creare un'immagine realistica e dettagliata di questo device a schermo pieghevole. Una tendenza del momento, dato che sarebbe il secondo smartphone a schermo pieghevole in poche settimane che Samsung presenterebbe dopo il Galaxy Z Flip.



Geskin ha immaginato il telefono con delle specifiche da top di gamma (pari a quelle dei nuovi Samsung S20) che, unite al design rivoluzionario e alla nuova S-Pen, faranno schizzare il prezzo di questo device alle stelle.



Secondo questo design lo schermo sarà molto migliorato rispetto al modello originale. Sarà anche più grande, passando dai 7.3 pollici del Fold ai 7.7 pollici di questo Samsung Galaxy Fold 2. Il pannello sarà un AMOLED QXGA+ pieghevole con un refresh di 120Hz. Lo schermo esterno passerà da un 4,6 pollici a un 6,4 pollici in FHD+. Questo schermo occuperà un notch per la fotocamera frontale da 10MP, identica a quella posizionata nell'angolo in alto a destra che si potrà utilizzare con lo schermo del telefono aperto.



Infine la batteria di fotocamere posteriori rispecchieranno quanto visto nel Samsung S20: un sensore standard, uno per le foto ultrawide e il terzo per il teleobiettivo.



Che ne pensate? Vi piacerebbe?