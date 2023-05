Samsung Galaxy S23 FE in arrivo presto, secondo un insider

Un'altra voce di corridoio confermerebbe il prossimo arrivo di Samsung Galaxy S23 FE, la versione "economica" dello smartphone di punta della compagnia coreana, con un'uscita piuttosto vicina anche se ovviamente si tratta di informazioni non ufficiali.

A riportarlo è l'insider Revegnus che gode di una certa visibilità nell'ambito tecnologia e smartphone. In questo caso, la motivazione ulteriore che avrebbe spinto Samsung a lanciare il nuovo modello è il rallentamento visto nelle vendite di Samsung S23 standard, che avrebbe infine convinto la compagnia a ricorrere alla nuova versione, nonostante la decisione contraria vista con l'S22.



"A causa delle vendite lente della serie S, ci sono varie previsioni sul fatto che Samsung Electronics voglia lanciare Galaxy S23 FE in alcune regioni prima del lancio del nuovo smartphone pieghevole", si legge nei tweet della fonte in questione, che specifica anche "In questo caso, Galaxy S23 FE sarebbe previsto uscire tra luglio e agosto".

Dunque ci sarebbe anche una finestra di lancio possibile per Samsung Galaxy S23 FE, che potrebbe arrivare poco prima rispetto al nuovo Samsung Galaxy Fold e dunque nel periodo tra luglio e agosto 2023, in piena estate. In effetti, a maggio Samsung ha registrato una flessione significativa delle vendite per i modelli di Galaxy S23, che potrebbe spingere la compagnia a ravvivare la linea con la versione "economica" dello smartphone.

Vari rumor erano già emersi sulle caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy S23 FE, che convergono in buona parte su queste:

SoC: Samsung Exynos 2200 (quello dei Galaxy S22) octa core a 4 nanometri da 2,8 GHz di frequenza massima

6 o 8 GB di RAM

128 o 256 GB di spazio di archiviazione

fotocamera principale posteriore da 50 MP

Con queste caratteristiche, dovrebbe presentarsi sul mercato a un prezzo ovviamente più basso rispetto a quello di lancio di Samsung Galaxy S23, senza contare le fluttuazioni del mercato successive. Attendiamo comunque eventuali conferme.