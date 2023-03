Samsung Galaxy S23 FE, prezzo più basso ma avrà il SoC dell'S22?

Il Samsung Galaxy S23 FE verrà venduto a un prezzo più basso del Galaxy S23, come da tradizione, ma pare monterà il SoC del Galaxy S22 anziché lo stesso dell'ultimo modello della serie. La produzione del terminale avrà inizio alla fine del terzo trimestre, per un arrivo nei negozi entro quest'anno.

A poche ore dall'apertura dei preorder per i nuovi televisori Samsung OLED e Neo QLED, l'azienda coreana sembrerebbe intenzionata a tagliare i costi della Fan Edition del suo smartphone, che tradizionalmente offriva la stessa tecnologia del top di gamma, quantomeno in termini di processore.

Stando agli ultimi report, infatti, il Samsung Galaxy S23 FE sarà equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, lo stesso appunto dell'S22, mentre avrà uno schermo OLED con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e probabilmente una risoluzione FHD+ anziché QHD, nonché una tripla fotocamera posteriore. Il prezzo, come detto, sarà più basso rispetto all'S23 standard, nello specifico 699 dollari che inevitabilmente lieviteranno in vista del debutto nei negozi europei. Con il Samsung Galaxy S23 attualmente a 859,99€ su Amazon, tuttavia, il risparmio potrebbe davvero non giustificare la minore potenza.