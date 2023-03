AyaNeo 2 straccia Steam Deck nella video analisi di Digital Foundry

AyaNeo 2 ha stracciato Steam Deck nella video analisi realizzata da Digital Foundry, ma ovviamente c'era da aspettarselo: l'handheld cinese è dotato di specifiche tecniche sostanzialmente superiori alla macchina Valve, nonché di un prezzo più che doppio, dunque è un po' come paragonare un PC da 1000€ con uno da 2000€.

Si tratta di considerazioni che trovate anche nella nostra recensione di AyaNeo 2, dove il nostro Vincenzo Lettera ha parlato di come questo nuovo portatile rappresenti per molti versi una versione pro di Steam Deck, tanto in termini di caratteristiche quanto di prezzo, e la decisione di acquistarlo dev'essere dunque frutto di considerazioni squisitamente personali.

La scheda tecnica parla da sé e lascia pochi dubbi in proposito, come abbiamo riassunto nello schema qui sotto:

AyaNeo 2 Steam Deck CPU Zen 3+ da 4,7 GHz con 8 core e 16 thread Zen 2 da 3,6 GHz con 4 core e 8 thread GPU RDNA 2, 12 compute unit, 2,2 GHz RDA 2, 8 compute unit, 1,6 GHz RAM 16 o 32 GB LPDDR5, 6400 MT/s 16 GB LPDDR5, 5500 MT/s Consumo 15W-28W 4W-15W

Nei benchmark effettuati da Digital Foundry la differenza fra i due sistemi è evidente, e impostando i consumi più alti AyaNeo 2 riesce ad esempio a offrire 60 fps consistenti su Forza Horizon 5, mentre Steam Deck deve accontentarsi di un risultato inferiore ai 40 fps.

Una situazione del tutto simile si verifica con Control e Returnal, ma bisogna dire che pur a fronte di un prezzo praticamente doppio l'handheld cinese non restituisce prestazioni superiori del 100% rispetto al sistema Valve, anche per via delle inevitabili limitazioni di un consumo già di per sé importante per un portatile.