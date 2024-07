Samsung Galaxy S24 Ultra, il top di gamma in offerta per il Prime Day su Amazon

Dopo anni e anni di utilizzo continuo, è inevitabile trovarsi a sostituire il proprio smartphone con un modello completamente nuovo. Alla luce di questo e in occasione del Prime Day, Amazon ha pensato di proporvi il Samsung Galaxy S24 Ultra con un ottimo 28% di sconto, consentendovi di risparmiare ben 460 euro a confronto dell'originale prezzo consigliato da Samsung. Se siete interessati all'acquisto vi basta cliccare su questo indirizzo, o alternativamente fare un semplice click sul box qui sotto. Samsung Galaxy S24 Ultra è disponibile in offerta riservata agli utenti Prime a 1159 euro, contro i 1619 euro del prezzo di listino. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon, per cui potrete usufruire della sottoscrizione a Prime per la consegna gratuita a casa.