Samsung lancia la promozione estiva: Galaxy S26+ e S26 Ultra con Galaxy Tab S10 FE in omaggio

Samsung propone una nuova super promozione dedicata ad alcuni dei suoi dispositivi più recenti, con un'offerta valida dal 20 agosto al 10 settembre attraverso il Samsung Online Store e la Shop App. L'iniziativa combina un omaggio con ulteriori possibilità di risparmio, rendendo particolarmente interessante l'acquisto dei modelli Galaxy coinvolti.
La promozione principale prevede che, acquistando un Galaxy S26+ oppure un Galaxy S26 Ultra, si possa ricevere in omaggio un Galaxy Tab S10 FE WiFi con 128 GB di memoria interna. Si tratta quindi di un'opportunità pensata per chi desidera affiancare allo smartphone anche un tablet Samsung. Puoi accedere alla promo direttamente tramite questo link.
L'offerta Samsung diventa ancora più interessante con il codice promozionale
A rendere l'offerta ancora più interessante c'è la possibilità di usufruire del codice promozionale SUMMERHYPE, che permette di ottenere un ulteriore 10% di sconto sul carrello per gli acquisti appartenenti alla serie Galaxy S26 e per i nuovi Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8. Lo sconto può essere quindi utilizzato insieme alla promozione prevista per i dispositivi compatibili, secondo le condizioni dell'iniziativa.
Per gli utenti che dispongono invece di un codice nominale HYPE, è previsto uno sconto analogo. Il codice promozionale indicato per la campagna è SUMMERHYPE e consente di ottenere il 10% di riduzione sui prodotti Galaxy S26 Series, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8.
L'iniziativa prevede inoltre la possibilità di cumulare il voucher con 100€ di sconto per i pagamenti effettuati tramite Samsung Pay, aumentando ulteriormente il potenziale risparmio sull'acquisto.