Samsung lancia la promozione estiva: Galaxy S26+ e S26 Ultra con Galaxy Tab S10 FE in omaggio

L'offerta Samsung diventa ancora più interessante con il codice promozionale

A rendere l'offerta ancora più interessante c'è la possibilità di usufruire del codice promozionale SUMMERHYPE, che permette di ottenere un ulteriore 10% di sconto sul carrello per gli acquisti appartenenti alla serie Galaxy S26 e per i nuovi Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8. Lo sconto può essere quindi utilizzato insieme alla promozione prevista per i dispositivi compatibili, secondo le condizioni dell'iniziativa.

Per gli utenti che dispongono invece di un codice nominale HYPE, è previsto uno sconto analogo. Il codice promozionale indicato per la campagna è SUMMERHYPE e consente di ottenere il 10% di riduzione sui prodotti Galaxy S26 Series, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8.

L'iniziativa prevede inoltre la possibilità di cumulare il voucher con 100€ di sconto per i pagamenti effettuati tramite Samsung Pay, aumentando ulteriormente il potenziale risparmio sull'acquisto.