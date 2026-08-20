Meta AI arriva su Mac con una nuova app in beta: condivisione dello schermo, dettatura e strumenti dedicati

Meta ha lanciato una nuova applicazione Meta AI per Mac, attualmente disponibile in versione beta, pensata soprattutto per aziende e creator che utilizzano gli strumenti dell'ecosistema della società. L'applicazione introduce diverse funzioni orientate alla produttività e permette di collegare l'assistente ai servizi di Meta e, in determinate condizioni, anche a Google Workspace.
Uno degli strumenti principali è la possibilità di condividere una finestra dello schermo durante una sessione con Meta AI. Attraverso la cattura di ciò che viene visualizzato, l'assistente può fornire indicazioni e suggerimenti legati all'attività che l'utente sta svolgendo. La funzione può quindi essere utilizzata per ricevere supporto contestuale senza dover necessariamente descrivere manualmente ciò che appare sul display.
Meta AI introduce anche la dettatura integrata su Mac
La nuova applicazione introduce inoltre una funzione di dettatura integrata, utilizzabile anche mentre si lavora con altre applicazioni installate sul Mac. In questo modo Meta AI può essere impiegata per trasformare la voce in testo all'interno di diversi ambienti di lavoro.
Particolare attenzione è stata riservata alle esigenze professionali. Meta AI può interagire con Facebook e Instagram, offrendo strumenti analitici attraverso cui l'assistente può rispondere a domande relative alle prestazioni degli account e ai risultati ottenuti.
È inoltre disponibile l'integrazione con Google Workspace, che consente di accedere ai documenti collegati. Quest'ultima possibilità richiede però un account professionale Facebook o Instagram.
Oltre ad arrivare su Mac, Meta lavora ad altre funzioni per Meta AI
Meta sta contemporaneamente introducendo nuove funzionalità rivolte alle aziende sulle proprie piattaforme. L'assistente può occuparsi di attività ricorrenti e promemoria, oltre a contribuire alla creazione di presentazioni, documenti e fogli di calcolo.
L'utilizzo di Meta AI richiede tuttavia attenzione sul fronte della privacy. La politica dell'azienda specifica infatti che le interazioni con le funzionalità riconducibili all'intelligenza artificiale di Meta possono essere utilizzate per addestrare i modelli. Si tratta quindi di un aspetto che aziende e creator dovrebbero valutare prima di utilizzare l'assistente con informazioni sensibili.