Meta AI arriva su Mac con una nuova app in beta: condivisione dello schermo, dettatura e strumenti dedicati

Meta ha lanciato una nuova applicazione Meta AI per Mac, attualmente disponibile in versione beta, pensata soprattutto per aziende e creator che utilizzano gli strumenti dell'ecosistema della società. L'applicazione introduce diverse funzioni orientate alla produttività e permette di collegare l'assistente ai servizi di Meta e, in determinate condizioni, anche a Google Workspace.

Uno degli strumenti principali è la possibilità di condividere una finestra dello schermo durante una sessione con Meta AI. Attraverso la cattura di ciò che viene visualizzato, l'assistente può fornire indicazioni e suggerimenti legati all'attività che l'utente sta svolgendo. La funzione può quindi essere utilizzata per ricevere supporto contestuale senza dover necessariamente descrivere manualmente ciò che appare sul display.