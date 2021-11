Sandisk da 128 GB: offerta Amazon del Black Friday 2021 per una scheda di memoria Extreme

Il Black Friday 2021 continua e su Amazon possiamo trovare un'offerta per un scheda di memoria da 128 GB marcata Sandisk Extreme. Lo sconto segnalato è di 10.11€, ovvero del 30%. Il prezzo pieno per questa scheda di memoria è 34.10€. Negli ultimi mesi è stata regolarmente messa in offerta e quella odierna, anche se non è la prima volta che viene proposta, è la migliore in assoluto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La velocità di scrittura è fino a 40 MB/sec per rapide prestazioni di scatto continuo e fino a 90 MB/sec per veloci trasferimenti di dati. Offre anche la classe di velocità UHS 3 (U3) per la ripresa di filmati in Full HD e 4K UHD, oltre alla classe di velocità video UHS 30 (V30) che garantisce una scheda in grado di ottenere progressi nell'ambito della realtà virtuale e di riprendere video a 360°. È impermeabile, resistente alle temperature, agli urti e ai raggi X.

