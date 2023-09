Saturnalia: demo disponibile su Steam, permette di provare la modalità in prima persona

Santa Ragione ha annunciato di aver pubblicato una demo di Saturnalia su Steam , che non solo anticipa il lancio del gioco sulla piattaforma, ma consente anche di provare alcune delle nuove caratteristiche, in particolare la modalità in prima persona.

Tante novità

La demo dura in totale 40 minuti e permette di esplorare il villaggio in cui è ambientata l'avventura. La modalità in prima persona è configurabile, nel senso che il giocatore può decidere se adottarla completamente o se optare per un uso dinamico della stessa, facendola attivare solo quando si entra negli edifici e negli spazi più piccoli.

La demo consente anche di provare: la modalità Foto, che come il nome fa intuire consente di catturare immagini in gioco lavorando sull'inquadratura e rimuovendo l'interfaccia; e la modalità Film Noir, che viene descritta dagli sviluppatori come "un omaggio ai classici thriller in bianco e nero."

Per il resto vi ricordiamo che Saturnalia uscirà su Steam entro la fine del 2023, dopo un periodo passato in esclusiva sull'Epic Games Store. Volendo potete visitare la pagina ufficiale, scaricare la demo e aggiungere il gioco alla Lista dei desideri.

Per ulteriori dettagli leggete la nostra recensione di Saturnalia.