Assassin's Creed Mirage: un nuovo video mostra la fluidità del parkour nel gioco

Una delle caratteristiche fondamentali della saga di Assassin's Creed è il parkour. Il personaggio di ogni gioco è sempre agile e in grado di arrampicarsi, correre, lanciarsi e saltare in giro per l'ambientazione come nessun altro. Ovviamente in ogni gioco ci sono delle piccole modifiche e così sarà anche per Assassin's Creed Mirage. In un nuovo video, ci viene mostrato in modo chiaro come sarà il sistema di movimento e il risultato sembra essere molto fluido.

Tramite il post di X possiamo leggere: "Fai parkour come un Maestro Assassino. Usa le abilità di Basim per navigare le dense strade di Baghdad come un'ombra". Nel video possiamo vedere il protagonista che correre in giro per la città sfruttando pali, casse, corde e non solo per muoversi rapidamente, passare attraverso gli edifici e raggiungere punti elevanti.