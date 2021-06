Scarlet Nexus, video su gameplay e mondo di gioco dall'Xbox Showcase Extended

Scarlet Nexus, il nuovo action RPG di Bandai Namco, è tornato a mostrarsi con un lungo e approfondito video gameplay nel corso dell'Xbox Showcase Extended, che ha mostrato più nel dettaglio il funzionamento del gioco, varie situazioni e il mondo di gioco.

Kouta Ochiai, art director di Scarlet Nexus, ha illustrato la particolare visione del mondo di gioco in questo video, mostrando anche alcune sezioni del gameplay, tra combattimenti ed esplorazione. Tra le varie cose vediamo la città di Suoh, considerata una delle più grandi nel mondo del gioco, ambientazione centrale per Scarlet Nexus.

L'ispirazione per lo stile con cui è stata realizzata la città deriva dalla visione di Tokyo e del Giappone negli anni 90 e dallo stile futuristico classico di questi. Per quanto riguarda la tecnica grafica, Ochiai ha spiegato di aver voluto trovare un effetto particolare mischiando il cel shading utilizzato per i personaggi in stile anime con la modellazione 3D più realistica degli scenari sullo sfondo.

Un altro effetto particolare cercato da Ochiai è il fatto di riprendere alcuni elementi realistici e modificarli in termini di dimensioni e caratteristiche, in modo da creare impressioni diverse. Per questo motivo, nella città di Suoh si trova un'enorme struttura che riprende lo stile della Torre di Tokyo ma è alta dieci volte l'originale, risultando in una visione veramente imponente sullo scenario circostante.

Particolarmente strano risultano anche i nemici di Scarlet Nexus, ovvero gli Others, che sono state studiate anche queste per impressionare, fondendo alcune caratteristiche naturali e realistiche con altre completamente fantasiose.

Scarlet Nexus è ormai in arrivo, con la data di uscita fissata per il 25 giugno 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. C'è peraltro una demo disponibile su Xbox e su PlayStation.