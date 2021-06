Animal Crossing: New Horizons, ci saranno novità in arrivo, assicura Nintendo

Animal Crossing: New Horizons è stato uno dei grandi assenti all'E3 2021, ma il presidente di Nintendo of America, Doug Bowser, ha voluto confermare che sono previste diverse novità anche per i prossimi mesi, in grado di apportare ulteriori contenuti al gioco per Nintendo Switch.

Il Nintendo Direct all'E3 2021 non ha portato grandi notizie per Animal Crossing: New Horizons, ma questo non significa che non siano previste novità, a quanto pare: parlando a The Verge, Bowser ha voluto spendere qualche parola di conforto per gli utenti del gioco, che potrebbero essere rimasti delusi dall'assenza di comunicazioni in occasione del Direct.

"Anche se non ne abbiamo parlato, abbiamo sicuramente dei piani nel prossimo periodo, per assicurare che i 33 milioni di persone che hanno costruito una propria isola là fuori abbiano nuove attività da portare avanti. Attendete ulteriori informazioni", ha riferito il presidente di Nintendo of America.

Dunque non c'è nulla di preciso da riportare al momento, ma sembra proprio che le novità siano comunque previste per Animal Crossing: New Horizons nel corso del 2021 e oltre. D'altra parte, considerando che il gioco ha fatto registrare di recente numeri da record, con quasi 33 milioni di copie vendute in tutto il mondo in un anno o poco più, è auspicabile che Nintendo voglia continuare ad investirci.

Nel frattempo, sono stati annunciati nuovi oggetti per il Solstizio d'estate e d'inverno all'interno del mondo di Animal Crossing: New Horizons.