Elden Ring sarà difficile, ma potrà essere affrontato da tutti in maniere diverse

Elden Ring sarà difficile, come da tradizione per i titolo From Software che appartengono a questa particolare categoria di action RPG, tuttavia offrirà ai giocatori diverse maniere per affrontare le sfide, consentendo un approccio più variegato anche per utenti meno propensi a difficoltà frustranti.

In base a quanto riferito dal director Hidetaka Miyazaki, Elden Ring ha un livello di difficoltà simile a Dark Souls 3, ma a differenza di questo consente diversi approcci alle sfide. Miyazaki ha discusso l'argomento sulle pagine di Famitsu, spiegando come From Software non abbia abbassato il livello di difficoltà ma ha offerto possibilità diverse di superare gli ostacoli.

Elden Ring sarà molto difficile ma potrà essere gestito

In questo senso, Elden Ring secondo Miyazaki è "Molto difficile, ma può essere gestito". Queste diverse maniere dipendono in gran parte della possibilità di modificare profondamente le caratteristiche del protagonista, influendo sullo stile del combattimento.

L'azione stealth, inoltre, rappresenta un'opzione molto più perfezionata e utilizzabile nel mondo aperto di Elden Ring rispetto a quanto succedeva nei giochi precedenti, inoltre è possibile raccogliere un certo numero di NPC per aiutarci in battaglia. In totale, si parla di 100 abilità diverse legate all'uso delle armi ma non legate a singole tipologie di armi, a quanto pare.

Secondo quanto riferito dallo sviluppatore, ci sarà anche un grado di controllo maggiore sugli attacchi. Il particolare sistema di multiplayer misto, inoltre, potrà fornire un aiuto effettivo al giocatore, che potrà radunarsi insieme ad altri giocatori per affrontare insieme le sfide più impegnative.

Elden Ring è finalmente tornato a mostrarsi all'E3 2021 con una data di uscita fissata per il 21 gennaio 2022. Nel frattempo abbiamo saputo che è il gioco più grande di From Software, con dettagli su mappa e open world.