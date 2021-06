Halo Infinite multiplayer: dettagli su bot, armi, stagioni e armatura samurai gratis

Halo Infinite è tornato a mostrarsi oggi nell'Xbox Showcase Extended ma con il medesimo video già visto nel corso dell'E3 2021 e incentrato sul multiplayer, tuttavia ci sono stati ulteriori dettagli su questa modalità da parte di 343 Industries, riguardanti in particolare bot, armi, stagioni e armatura samurai.

In base a quanto riferito dagli sviluppatori, bot gestiti dall'intelligenza artificiale potranno essere implementati in ogni mappa del gioco, cosa che può consentire di fare pratica in maniera estesa su ogni ambientazione e in diverse situazioni, considerando anche che i bot possono essere modificati in termini di livello di difficoltà ed equipaggiamento.

Halo Infinite presenta l'armatura Yoroi Samurai, conquistabile giocando alla prima stagione

Armi e parti di equipaggiamento soggetti a spawning potranno essere attaccate ad alcuni oggetti o elementi di scenario, inoltre avranno un timer di respawn attivo che consente di vedere precisamente quanto tempo manca alla comparsa dell'oggetto in questione.

Come abbiamo visto anche dal video, vari veicoli possono essere usati nelle mappe 4v4 e nei Big Team Battle 12v12, con i Pelican che possono direttamente trasportare e lanciare veicoli sul campo di battaglia.

Come è stato riferito in precedenza, sono previsti vari Battle Pass progressivi nel multiplayer di Halo Infinite, che verranno proposti con il susseguirsi delle stagioni, ma questi non avranno "scadenza" e potranno essere recuperati anche nelle stagioni successive.

Per quanto riguarda la prima stagione, che si intitolerà Heroes of Reach, tra le ricompense è prevista anche l'armatura samurai Spartan che abbiamo visto nel video, chiamata Yoroi Samurai. A quanto pare, per ottenerla basta prendere parte a vari eventi in ordine in modo da poterla sbloccare, dunque sarà un premio gratis per i giocatori. Peraltro non sarà un elemento acquistabile con micro-transazioni, ma solo attraverso il gioco.

Ricordiamo che il multiplayer di Halo Infinite sarà free-to-play e l'abbiamo visto in video all'E3 2021. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo all'anteprima delle novità sul multiplayer dell'E3 2021.