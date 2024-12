Scopriamo alcuni giochi che costano 1 euro o meno nei saldi invernali di Steam

Tempo di saldi invernali, quindi tempo di affari. Se non avete grosse disponibilità, oppure se non volete spendere molto, sappiate che c'è la possibilità di riempire il backlog di giochi che costano un euro o meno. Se avete pregiudizi in merito, sappiate che alcuni sono dei veri e propri capolavori. Semplicemente hanno qualche anno sulle spalle, quindi vengono scontati in modo più pesante di altri. Vediamone qualcuno di quelli in offerta su Steam.