Se sei alla ricerca di un nuovo case dai uno sguardo all'NZXT H6 Flow in promo al minimo storico

Su Amazon è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare il prezzo del case NZXT H6 Flow: l'offerta prevede uno sconto attivo del 34% per un costo totale e finale di 79€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando (o tappando) sul "bottone" qui sotto: L'NZXT H6 Flow è un case pensato per chi desidera combinare un'estetica moderna con una gestione efficace dei componenti e del raffreddamento. Il design utilizza pannelli in vetro che si estendono lungo il perimetro, caratterizzati da un bordo continuo che permette di osservare chiaramente l'interno del sistema e valorizzare scheda video, illuminazione e altri componenti.
Ulteriori dettagli sul case
La struttura compatta a doppia camera separa le diverse aree del PC, contribuendo a migliorare le prestazioni termiche e mantenendo l'assemblaggio ordinato. A completare la dotazione troviamo tre ventole da 120 mm preinstallate, collocate con un'inclinazione studiata per favorire il flusso d'aria e garantire un raffreddamento efficace già al primo utilizzo.
Anche la ventilazione è stata curata attraverso i pannelli superiore e laterale perforati, progettati per ottimizzare il passaggio dell'aria e contribuire contemporaneamente alla riduzione dell'accumulo di polvere all'interno del sistema. Questa configurazione rende il case adatto anche a hardware dalle prestazioni elevate. Un ulteriore elemento distintivo è il sistema dedicato alla gestione dei cavi, pensato per rendere più semplice la fase di assemblaggio.