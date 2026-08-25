Se sei alla ricerca di un nuovo case dai uno sguardo all'NZXT H6 Flow in promo al minimo storico

Su Amazon è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare il prezzo del case NZXT H6 Flow: l'offerta prevede uno sconto attivo del 34% per un costo totale e finale di 79€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando (o tappando) sul "bottone" qui sotto: L'NZXT H6 Flow è un case pensato per chi desidera combinare un'estetica moderna con una gestione efficace dei componenti e del raffreddamento. Il design utilizza pannelli in vetro che si estendono lungo il perimetro, caratterizzati da un bordo continuo che permette di osservare chiaramente l'interno del sistema e valorizzare scheda video, illuminazione e altri componenti.