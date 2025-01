SEGA ha lanciato il suo account, che dà bonus su Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Vantaggi

I primi vantaggi sono dei contenuti bonus per l'imminente Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: "I giocatori che creeranno un account e soddisferanno i requisiti specificati entro il 7 marzo 2025 riceveranno un bonus di gioco per Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, in uscita il 21 febbraio." Quale bonus? Vi starete chiedendo. Si tratta di un costume che consente di vestire il protagonista Goro Majima con l'abito di Kazuma Kiryu, il protagonista originale della serie.

Il bonus di Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Per registrarsi all'account, è stata aperta una pagina ufficiale, che contiene tutte le spiegazioni necessarie per sapere cosa fare.

Comunque sia, dopo aver cliccato sul pulsante "Registrati" bisogna verificare il paese di residenza e l'età, quindi bisogna fornire un'email valida cui sarà inviato un codice di conferma. Inserito il codice nell'apposito campo, si potrà procedere con l'inserimento dei dati anagrafici. Fornite tutte le informazioni richieste, si può confermare la registrazione, concludendola. Quindi si possono collegare gli account Nintendo, PlayStation, Xbox, Steam ed Epic Games (quest'ultimo indicato ma non ancora disponibile) a quello SEGA.