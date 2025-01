Un trailer trafugato di DOOM: The Dark Ages mostra il path tracing

Nelle scorse ore è spuntato in rete un trailer trafugato di DOOM: The Dark Ages, catturato con ogni probabilità nel corso di una presentazione a porte chiuse organizzata anche per mostrare in azione il supporto del gioco al path tracing.

A livello contenutistico il video non rivela chissà cosa: nei primi istanti ritroviamo il DOOM Slayer che si erge di fronte a una squadra di soldati, dopodiché si passa a una carrellata di vari scenari arricchiti appunto tramite l'applicazione del path tracing.

La sofisticata tecnologia si pone al momento fondamentalmente come un'esclusiva delle schede NVIDIA e Bethesda l'ha implementata di recente in Indiana Jones e l'Antico Cerchio, dunque c'era da aspettarsi che anche DOOM: The Dark Ages la utilizzasse.

Considerando le ingenti risorse che l'impiego del path tracing comporta, questa mossa va letta anche e sooprattutto nell'ottica di una promozione delle nuove GPU RTX serie 5000, che a quanto pare saranno ben più prestanti rispetto alla precedente generazione.