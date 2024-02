SEKIRO: Shadows Die Twice è in sconto su Amazon in versione PlayStation

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare SEKIRO: Shadows Die Twice per PS4. Il prezzo attuale è 34.90€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la piattaforma, ma la differenza è di soli due euro. Il prezzo più basso è stato proposto lo scorso novembre in vicinanza con il Black Friday. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

SEKIRO: Shadows Die Twice

SEKIRO: Shadows Die Twice è un gioco d'azione di FromSoftware nel quale interpretiamo un guerriero in grado di risorgere nel mezzo della battaglia. In termini di gameplay, questo significa che abbiamo una seconda possibilità anche in caso di morte, senza dover tornare al checkpoint.

Si tratta di un gioco d'azione ad alto ritmo basato su deviazioni e colpi precisi, oltre che sull'uso di un braccio prostetico in grado di utilizzare una serie di strumenti da ninja come shuriken, un lanciafiamme, un'ascia spacca scudi e non solo. Il protagonista può anche agire in modo furtivo e usare un rampino per lanciarsi verso degli appigli.