Serious Sam 4: mese di lancio, trailer e immagini per PC e Stadia del ritorno di Sam!

Serious Sam 4 sta per tornare con un nuovo capitolo tutto da scoprire. Croteam ha annunciato con un trailer e le prime immagini che Serious Sam 4 arriverà su PC e Stadia nell'agosto 2020. Conosciuto in precedenza come Serious Sam 4 - Planet Badass, il nuovo sparatutto in prima persona ha perso in questi mesi il supporto a PS4 e Xbox One, per dedicarsi a Steam e alla piattaforma via streaming di Google.

Chissà che non sia il preludio dell'approdo sulla nextgen.

Serious Sam 4 sarà pubblicato da Devolver Digital e promette di mantenere lo stesso stile esagerato e scanzonato dei precedenti capitoli. Nonostante il suffisso 4, il nuovo Serious Sam farà da prequel agli altri giochi. il protagonista sarà, ovviamente, Sam Stone e dovrà combattere nuovamente contro un esercito alieno con davvero brutte intenzioni.

Il gioco supporterà la cooperativa a quattro giocatori, anche online, grazie ai quali affrontare decine di feroci avversari diversi, creati in modo da essere adatti alle dimensioni dell'ambiente di gioco. Tale sistema prende il nome di Legion System.

Per festeggiare l'annuncio, Devolver Digital ha anche avviato una serie di promozioni su tutta la serie di Serious Sam: a questo indirizzo si potranno ottenere sconti fino al 90%.