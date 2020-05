New Game+ Expo, a giugno un evento tutto incentrato su sviluppatori e publisher giapponesi

Tra le varie iniziative che affollano questa estate videoludica, è emerso anche New Game+ Expo, un nuovo evento tutto dedicato allo sviluppo di matrice nipponica, visto che ospita ben 14 team e publisher giapponesi, per cui si aspettano notizie interessanti da tale fronte per il 23 giugno 2020.

La data dell'evento è dunque fissata fra un mese, per quello che al momento è un evento unico ma che potrebbe rappresentare un incontro ricorrente per pubblicizzare le nuove produzioni di questi marchi nipponici. Considerando che si tratta di ben 14 compagnie, di novità dovrebbero essercene molte, probabilmente racchiudendo in un unico evento tutti i materiali e gli annunci che questi publisher avevano preparato prima della cancellazione dell'E3 2020 e della Gamescom 2020.

Salvo eventuali presentazioni che potrebbero avvenire anche nel corso di altri eventi, dunque, possiamo segnare sul calendario il giorno 23 giugno 2020 per avere informazioni su varie novità giapponesi in ambito videoludico. In base a quanto riferito, possiamo aspettarci "dozzine di giochi" in tale occasione.

New Game+ Expo avrà luogo il 23 giugno 2020 alle ore 8:00 am PT, ovvero le 17:00 italiane, per circa un'ora. La trasmissione in streaming potrà essere vista sul canale YouTube ufficiale ma verrà ovviamente seguita in diretta anche qui su Multiplayer.it.

Vediamo dunque l'elenco dei team e publisher presenti alla New Game+ Expo: