Smartphone, il mercato cresce a inizio 2024 ma Apple e OPPO arrancano: meglio Xiaomi e Transsion

Non è stato un buon inizio 2024 per Apple e ora sono disponibili i dati di IDC che segnalano quanto il mercato degli smartphone sia stato impietoso con gli iPhone. I dati indicano infatti che Apple è seconda in termini di spedizioni di dispositivi nel primo trimestre dell'anno, ma con un calo del 9.6% anno su anno, il peggiore tra le compagnie in esame.

Viene infatti indicato che Samsung è in cima alla classifica, con 60,1 milioni di unità contro i 50,1 milioni di Apple. Samsung ha subito un calo dello 0.7%, ma Apple è calata del 9.6%. OPPO, in quinta posizione, ha visto un calo dell'8.5%, comunque negativo ma non quanto Apple.

I dati di IDC

Uno dei fattori che hanno contribuito al calo dei risultati di Apple sono le scarse vendite sul mercato cinese. I rivali cinesi hanno proposto smartphone performanti e Pechino ha vietato l'uso di dispositivi stranieri sul luogo di lavoro. Se sommiamo anche una spinta di patriottismo degli acquirenti cinesi, è facile capire perché iPhone 15 non ha raggiunto risultati significativi.