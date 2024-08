Lo smartphone OnePlus 12 5G da 16 + 512 GB è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per uno smartphone OnePlus 12 5G da 16 + 512 GB. La promozione indicata è del -28% rispetto al prezzo consigliato. Si tratta in altre parole di uno sconto di circa 302€. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo consigliato è 1.099€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.