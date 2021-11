Smartphone OPPO A16s: offerta Amazon del Black Friday 2021, telefono a basso prezzo

In occasione del Black Friday 2021 possiamo trovare su Amazon un OPPO A16s, uno smartphone a basso prezzo. Lo sconto segnalato è di 50€, ovvero del 25%. Il prezzo pieno per questo smartphone è 199.99€. Dall'inizio del Black Friday 2021 è stato messo in offerta a 159.99€ ma ora è calato ulteriormente e ha raggiunto il prezzo minimo sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

L'OPPO A16s dispone di una tripla fotocamera da 13MP con IA (posteriore) e una fotocamera frontale da 8 MP. La batteria è da 5.000 mAh. Dispone di riconoscimento facciale, sblocco con impronta digitale. È resistente agli schizzi d'acqua (IPX4). Nella confezione è incluso il ricaricatore con cavo USB, cover in silicone e auricolari jack 3.5mm.

OPPO A16s

