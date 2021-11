GTA Trilogy, i modder cercano di restaurare lo stile originale dei giochi

GTA Trilogy sta facendo parecchio discutere anche sul fronte dello stile grafico, che a quanto pare molti utenti non hanno apprezzato. È per questo che alcuni modder stanno cercando di restaurare quello originale.

Stiamo dunque assistendo a una sorta di bizzarro percorso al contrario rispetto ai presupposti della remaster, dopo che i modder si sono messi al lavoro per migliorare la pioggia e altri aspetti di GTA Trilogy che davvero non convincevano.

Al momento su Nexusmods sono già presenti diverse mod che funzionano in tal senso e che vanno a ripristinare l'aspetto e i contenuti di Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas.

Alcune reintroducono le stazioni radio originali, altre ripropongono l'animazione "wasted" che i fan della serie senz'altro ricordano, altre ancora effettuano un reshade che punta a ristabilire il feeling della versione PS2 di Vice City o l'aspetto di Tommy Vercetti.

Insomma, gli utenti PC che non sono rimasti soddisfatti dal lavoro di rimasterizzazione svolto da Rockstar Games per GTA Trilogy possono rivolgersi alle mod per modificare alcuni aspetti dell'esperienza, mentre su console l'unica è attendere fiduciosi i prossimi aggiornamenti, quantomeno per la risoluzione dei problemi.

Ulteriori dettagli nella nostra recensione di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition.