LEGO Star Wars: Castaways, recensione della nuova avventura a base di mattoncini

Siamo dunque rimasti sorpresi nel constatare come Gameloft sia riuscita a fare propria questa impostazione, confezionando un'avventura di stampo premium per Apple Arcade , che non sfigurerebbe anche su PC e console e che non teme il confronto con i precedenti tie-in: ve ne parliamo nella recensione di LEGO Star Wars: Castaways .

A ribadire il fascino derivante da una proprietà intellettuale così celebre troviamo inoltre la colonna sonora originale di John Williams, che accompagna come al solito in maniera epica ciò che accade sullo schermo, nonché una serie di simpatici filmati che riprendono scene classiche provenienti dalla prima trilogia cinematografica.

L'umorismo del titolo Gameloft riprende in maniera molto fedele quello dei tie-in sviluppati da TT Games, utilizzando in questo caso l'espediente dei protagonisti "muti" che tuttavia strappano un sorriso con le loro espressioni e con la forza delle situazioni in cui vengono continuamente coinvolti, nell'ambito dei classici siparietti fra una missione e l'altra.

Prima che ciò accada, comunque, avremo modo di cimentarci con un gran numero di attività grazie a dei simulatori sparsi all'interno della città, che svolge il ruolo di grosso hub e vanta svariati personaggi con cui interagire per portare avanti la progressione, legata a una tradizionale lista di obiettivi che potremo controllare in ogni momento.

Gameplay

LEGO Star Wars: Castaway, una missione cooperativa con quattro giocatori

È l'hub a cui abbiamo accennato poco fa il cuore pulsante di LEGO Star Wars: Castaways, con un'ampia mappa aperta tramite cui accedere a tutto ciò che il gioco ha da offrire, cadenzato però sulla base della nostra progressione. All'inizio potremo infatti cimentarci unicamente con determinate simulazioni "a piedi", giocabili da soli o in cooperativa insieme a un massimo di altri tre utenti; poi sarà la volta di sequenze di volo nello spazio a bordo di un Y-Wing o di un TIE Fighter.

Se queste ultime hanno il sapore dei classici sparatutto della serie, come ad esempio Star Wars: Rogue Leader, le missioni standard riprendono l'azione dei tie-in sviluppati da TT Games, con un sistema di combattimento simile ma arricchito da meccanismi in stile twin stick shooter, in cui tuttavia mancano le classiche sezioni in cui bisogna rimontare i mattoncini finiti a terra per costruire eventuali dispositivi utili ad andare avanti.

LEGO Star Wars: Castaway, uno dei tanti punti d'interesse della città

A proposito di combattimenti, questo aspetto dell'esperienza nasconde uno spessore che a un primo sguardo finisce per sfuggire, grazie alla presenza di quattro differenti classi (Soldato, Adepto della Forza, Supporto e Agente) che potremo far crescere separatamente, sbloccando per ognuna nuovo equipaggiamento e personalizzazioni. È dunque un peccato che spesso si debbano ripetere gli stessi incarichi, cercando così di allungare artificiosamente la durata della campagna.

Come praticamente tutti i giochi disponibili su Apple Arcade, anche LEGO Star Wars: Castaways supporta i controller bluetooth, ed è ovviamente un bene perché in tal modo è possibile fare affidamento su di una precisione degli input superiore. I comandi touch funzionano infatti bene ma lo stick virtuale tende ad avere una sensibilità troppo bassa e non c'è modo di aumentarla.