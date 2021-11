GTA Trilogy: modder già al lavoro per migliorare la pioggia e altri aspetti

GTA Trilogy ha avuto un lancio a dir poco travagliato, con una lunga serie di problemi tecnici che hanno afflitto la raccolta della Definitive Edition, ma i modder stanno già lavorando per cercare di migliorare alcuni aspetti almeno su PC e soprattutto la pioggia, nonostante la minaccia costante di azioni legali da parte di Rockstar Games.

Una delle cose meno riuscite di GTA Trilogy: The Definitive Edition è infatti l'effetto della pioggia, che sembra essere una sorta di filtro di bassa qualità applicato sull'immagine, con l'effetto di risultare addirittura fastidioso alla vista, considerando anche il fatto che non interagisce con gli specchi d'acqua a terra ed è caratterizzato dalla ripetizione di semplici elementi animati che creano un effetto molto strano.

Su questo aspetto si stanno già concentrando vari modder, con diverse soluzioni proposte già in questi primi giorni e considerando anche che la versione PC è stata inaccessibile per giorni, rimossa dal Rockstar Launcher fino a oggi, quando invece è stata rimessa a disposizione dei giocatori.

Come riportato da PC Gamer, GTATrilogyMods ha già proposto una soluzione su Patreon ma con la versione 1.1 che è gratuita, mentre su GTA Forums c'è iNSANE666 che propone una mod per migliorare la pioggia in GTA III in particolare, ma sono già diverse le soluzioni possibili.

La pioggia in GTA Trilogy prima e dopo l'applicazione della mod di GTATrilogyMods

Ci sono anche progetti per rimettere insieme tutti i contenuti dedicati alle radio originali e altre modifiche da applicare all'interfaccia e alla resa grafica di vari aspetti. Il problema di queste soluzioni è che si trovano sotto minaccia costante di azioni legali da parte di Rockstar Games e Take Two, vista l'aggressività dimostrata di recente su questi aspetti dalle compagnie in questione.