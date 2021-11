Back 4 Blood è più difficile di quanto gli sviluppatori volessero: lo ha rivelato il team autore del gioco, Turtle Rock Studios, nel corso di un recente livestream.

In vista dei contenuti gratis e del Pass Annuale di Back 4 Blood, l'intenzione è dunque quella di ribilanciare l'esperienza cercando di smussare alcuni spigoli e situazioni apparentemente ingestibili se non attraverso degli espedienti.

In particolare gli sviluppatori hanno parlato della frequenza eccessiva per la comparsa degli Infestati Speciali, che con la loro presenza ovviamente aumentano in maniera sostanziale la sfida del gioco.

Un aspetto che il team ha cercato di modificare con una serie di fix, a quanto pare mancando però il bersaglio: durante l'operazione sono stati individuati altri casi di picchi di difficoltà e dunque servirà ulteriore tempo per sistemare le cose.

Al momento non sono state comunicate tempistiche precise, ma come scritto nella recensione di Back 4 Blood ci troviamo di fronte a un titolo che ambisce a tenerci impegnati per diverso tempo e verrà migliorato lungo il tragitto.