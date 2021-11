Battlefield 2042: la controversa skin sulla guerra Russia-Ucraina verrà rinominata

Battlefield 2042 non è ancora stato lanciato ufficialmente ma all'interno vi troviamo già una controversia internazionale con tanto di potenziale incidente diplomatico, visto che una skin epica nel gioco conteneva un riferimento diretto alla guerra tra Russia e Ucraina in Crimea, scatenando polemiche e spingendo EA a modificare e rinominare la skin in questione.

In Battlefield 2042 era presente, nella versione ancora ad accesso anticipato disponibile per gli acquirenti delle edizioni speciali o agli utenti Xbox Game Pass Ultimate e EA Play, una skin epica per il personaggio Pyotr "Boris" Gukovsky, chiamata "Little Green Man", visibile qui sotto.

La controversa skin epica "Little Green Man" per il personaggio di Boris

Sebbene il nome sia piuttosto generico e spesso riferito ai soldati, è diventato di uso comune in particolare per i combattenti che vengono inviati in missioni senza essere ufficialmente identificati come appartenenti all'esercito regolare.

Nella fattispecie, "Little Green Man" era l'appellativo usato comunemente dai media per identificare i soldati russi che erano stati inviati nel 2014 a prendere il controllo della Crimea, nell'operazione che è poi sfociata in una guerra tra Russa e Ucraina. I primi soldati inviati erano caratterizzati da una divisa verde anonima senza particolari segni distintivi e spesso con volto coperto.

Gli "omini verdi" occuparono militarmente l'Aeroporto Internazionale di Sinferopoli, la maggior parte delle basi militari in Crimea e il parlamento di Sinferopoli, utilizzando divise non riconducibili direttamente all'esercito regolare russo e senza mostrine o simboli, ma successivamente sono risultati appartenere a truppe d'élite russe, simili alla Delta Force USA.

La vicinanza storica dell'evento e il fatto che questi soldati rappresentino una forma di uso non ufficiale delle forse militari, visti da alcuni come terroristi, hanno portato in molti a protestare contro l'inclusione di questa skin. EA ha risposto prontamente e ha deciso di modificare e rinominare l'elemento in questione all'interno dei Mastery Tier di Boris, spiegando che il "riferimento a una crisi del mondo reale non era intenzionale e non riflette i valori del team".



Nel frattempo, abbiamo visto che l'early access è stato alquanto problematico con bug e crash, mentre il gioco non avrà chat vocale al lancio ma verrà introdotta successivamente.