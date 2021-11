Take Two via Private Division ha acquisito il team Roll7, sviluppatori di OlliOlli

Take Two ha acquisito in blocco il team di sviluppo Roll7, conosciuto soprattutto per la serie OlliOlli, che ora fa parte della sezione Private Division, etichetta dedicata ai progetti indie e sperimentali ma parte integrante del grosso publisher americano.

Roll7 è un team relativamente piccolo con base a Londra, che si è fatto conoscere soprattutto con OlliOlli e il suo seguito, e che attualmente sta sviluppando OlliOlli World ma non solo.

Private Division annuncia l'acquisizione di Roll7

In base a quanto riferito, lo studio sta portando avanti diversi progetti nuovi in contemporanea e la sua nuova stabilità economica aiuterà sicuramente a portare a compimento questi nuovi giochi.

"Siamo felici di dare il benvenuto a Roll7 nella famiglia di Private Division", ha affermato Michael Worosz, il capo della divisione interna a Take Two. "In qualità di team appassionati di giochi action e sportivi anche noi, vediamo con grande piacere la capacità di Roll7 di combinare il brivido della competizione con lo zen del raggiungere un giusto flusso d'azione e non vediamo l'ora di mostrare al mondo queste capacità con il rilascio di OlliOlli World questo inverno".

Da parte sua, il CEO di Roll7, Simon Bennett, ha aggiunto: "Private Division è stato un partner fantastico per OlliOlli World e siamo felici di continuare a far crescere lo studio come parte dell'etichetta.

Private Division ha potenziato il nostro team per alzare l'asticella in termini di creatività e scala per OlliOlli World".

Il nuovo gioco dovrebbe dunque arrivare nel corso dell'inverno ma non ha ancora una data di uscita ufficiale, mentre a questo punto attendiamo di conoscere anche gli altri progetti non ancora annunciati da parte di Roll7, nuovo team interno a Private Division e dunque anche a Take Two.