GTA Trilogy su PC è di nuovo disponibile per l'acquisto, finalmente

La versione PC di GTA Trilogy è finalmente tornata disponibile sulla piattaforma Rockstar Games per gli utenti che l'hanno acquistata e per chi desidera farlo, a quattro giorni dal lancio ufficiale di giovedì scorso.

La rimozione della versione PC di GTA: The Trilogy Definitive Edition è stata effettuata in quanto nel pacchetto erano presenti dati imprevisti dal team di sviluppo, e ciò ha richiesto per forza di cose un intervento che tuttavia si è protratto a lungo.

Secondo molti addetti ai lavori, il vero motivo dietro questa situazione stava nella presenza del codice di Hot Coffee, che tuttavia non sarebbe stato rimosso da Rockstar Games. Di certo arriveranno eventuali conferme o smentite in proposito.

Purtroppo la rimozione della versione PC non è che uno dei problemi che la remaster si trova a fronteggiare in questi giorni, con tantissime richieste di rimborso dagli utenti, nonché primi voti disastrosi e review bombing su Metacritic.

Insomma, una cosa è certa: non ci troviamo certamente di fronte al miglior lancio di sempre per un prodotto targato Rockstar, che anzi sembra aver deluso ampiamente le aspettative dei pur numerosi fan di Grand Theft Auto.