Lo smartphone piegevole HONOR Magic V2 da 16+512 GB è al prezzo minimo storico su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per uno smartphone HONOR Magic V2 da 16 + 512 GB , che si trova ora a un -20% rispetto al prezzo mediano indicato dalla piattaforma. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano è 999,99€, quindi il risparmio è di oltre 200€. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Al momento della scrittura ci sono solo cinque unità disponibili, quindi se vi interessa vi conviene non attendere troppo prima dell'acquisto.

Le caratteristiche dello smartphone Honor

Il HONOR Magic V2 in promozione propone uno schermo pieghevole da 6,43 pollici + 7,92 pollici. Il display è OLED e quando è aperto lo spessore è di soli 4,7 mm; quando è chiuso invece è spesso 9,9 mm. Il peso totale è di 231 grammi. Lo schermo promette di essere estremamente piatto con cerniera in titanio superleggera per una apertura fluida.

Alcune caratteristiche dell'HONOR Magic V2

Il modello in questione ha una RAM da 16 GB e uno spazio di archiviazione da 512 GB. Nella confezione trovate anche: