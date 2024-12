La prima patch di Indiana Jones e l'Antico Cerchio attiva il Path Tracing su PC, vediamo come gira

È disponibile la prima patch di Indiana Jones e l'Antico Cerchio che, come promesso, introduce un'importante funzionalità su PC con il Path Tracing, che tuttavia richiede una scheda video con almeno 12 GB di RAM per poter funzionare.

Si tratta di un'opzione in grado effettivamente di cambiare le carte in tavola dal punto di vista grafico, specie nelle scene in cui sono presenti numerose ombre e contrasti, ma che incide in maniera importante sulle prestazioni anche in presenza di GPU di fascia alta.

Nel video qui sotto, ad esempio, vediamo il Path Tracing di Indiana Jones e l'Antico Cerchio in azione su di una configurazione equipaggiata con una RTX 4080, che nelle scene all'aperto non riesce a spingersi oltre i 40 fps pur avendo fatto ricorso al DLSS con il preset "bilanciato".