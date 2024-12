Indiana Jones e l'Antico Cerchio è decisamente promosso anche nell'analisi tecnica di Digital Foundry

Non poteva mancare la tradizionale analisi tecnica di Digital Foundry anche su Indiana Jones e l'Antico Cerchio, il nuovo gioco di MachineGames che sembra davvero aver messo d'accordo tutti e che supera alla grande anche il test in questione venendo valutato come un "traguardo incredibile" e "il miglior gioco di Indiana Jones mai realizzato".

Sebbene la seconda affermazione non sia poi così impressionante, se si pensa al versante tecnico (gli altri titoli sono decisamente datati, sebbene qualitativamente almeno un paio siano ancora dei capolavori assoluti come Indiana Jones and the Fate of Atlantis), quello che conta in questo caso sono le valutazioni sull'uso dell'id Tech 7, il motore grafico proprietario di id Software ma condiviso con MachineGames, e sembrano alquanto entusiastiche.

Il titolo in questione rappresenta il più grande gioco dello studio fino ad oggi e consente anche di dare il primo sguardo all'ultima versione della tecnologia sviluppata in tandem da id Software e MachineGames. Nel caso non l'abbiate ancora fatto, vi invitiamo anche a leggere la nostra recensione di Indiana Jones e l'Antico Cerchio.