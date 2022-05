Sniper Elite 5 è stato rimosso dall'Epic Game Store: gli sviluppatori spiegano perché

Sniper Elite 5 non è stato pubblicato, in versione PC, sull'Epic Games Store, ma è arrivato su Steam e su Windows Store. Ora, gli sviluppatori si sono scusati e hanno spiegato cosa sta accadendo.

Rebellion ha rilasciato questa dichiarazione a VGC: "In seguito a circostanze oltre il nostro controllo, Sniper Elite 5 non è stato pubblicato su Epic Store al lancio, ma sarà pubblicato su tale piattaforma in futuro. Ci scusiamo per ogni inconveniente." In questo momento, infatti, Sniper Elite 5 è classificato come "Presto disponibile", ma non vi è una data precisa.

Sniper Elite 5

"Se avete eseguito il pre-ordine tramite Epic Games Store, dovreste ricevere un risarcimento. Se non accade, per favore chiedere aiuto a questo indirizzo." Questo è quanto viene indicato sul sito di supporto di Sniper Elite 5.

Infine, vi lasciamo alla nostra recensione, nella quale vi spieghiamo che "Sniper Elite 5 si pone probabilmente come il miglior episodio della serie Rebellion, ma a ben cinque anni di distanza dal precedente capitolo era lecito attendersi miglioramenti più sostanziali rispetto a un paio di zipline, la possibilità di salire sui rampicanti, la ricarica attiva e il potenziamento delle abilità. La formula è infatti quella di sempre, ma sono rimasti al loro posto anche i problemi con il gunplay che non sia quello dalla distanza e la spiccata legnosità dei movimenti e delle interazioni del personaggio, che tradiscono la natura old-gen di un comparto tecnico incapace di competere con ciò che offre il mercato in questo momento."