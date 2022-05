Dragon Quest: tanti nuovi giochi in arrivo nel 2022, promette Yuji Horii

In occasione del Dragon Quest Day, giorno in cui si celebra l'anniversario del primo capitolo della serie uscito nel lontano 1986, Yuji Horii ha pubblicato un messaggio per i fan, dove afferma che nel corso del 2022 usciranno tanti giochi del brand e ha offerto un piccolo aggiornamento sullo stato dei lavori di Dragon Quest 12: The Flames of Fate.

Tra i titoli in arrivo quest'anno il creatore della serie cita Dragon Quest X Offline e Dragon Quest Treasures, di cui "i lavori sono già a buon punto", nonché una versione mobile di Dragon Quest Builders, lo spin-off in salsa Minecraft, che sarà disponibile sugli store "molto presto"

E Dragon Quest 12: The Flames of Fate? Horii afferma che il team sta lavorando duramente al prossimo capitolo della serie e che per ingannare l'attesa "ci saranno tanti giochi Dragon Quest", segno che lo sviluppo potrebbe essere ben lontano dalla conclusione.

"Oggi è il 27 maggio, noto anche come Dragon Quest Day. E quest'anno è il 36° compleanno della serie Dragon Quest. Non saremmo potuti arrivare così lontano senza il supporto dei nostri fan. Sono molto grato a tutti voi", afferma Yuji Horii.

"Quest'anno rilasceremo anche molti nuovi titoli di Dragon Quest. I lavori sono già a buon punto su Dragon Quest X Offline e Dragon Quest Treasures. E la versione mobile di Dragon Quest Builders è pronta. Dovrebbe essere disponibile per il download dagli app store molto presto, quindi dategli un'occhiata, pppure per maggiori informazioni sul gioco, visita il nostro sito ufficiale."

"Stiamo lavorando duramente per costruire Dragon Quest XII, ma ci saranno molti altri Dragon Quest che ti accompagneranno fino al termine dei lavori"