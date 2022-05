Dark Souls: i server della serie su PC stanno per tornare online, conferma FromSoftware

Con un'email inviata alla redazione di PC Gamer poche ore fa, FromSoftware ha offerto un aggiornamento riguardo alle funzioni online della versione PC della trilogia di Dark Souls, affermando che stanno "attualmente ripristinando i server", dunque ormai dovrebbe mancare davvero poco.

Per chi non lo sapesse i server della serie Dark Souls su PC sono ormai offline da circa 120 giorni. Sono stati disattivati lo scorso 23 gennaio per permettere a Bandai Namco di indagare su una gravissima vulnerabilità nel codice di gioco della versione PC di Dark Souls 3, purtroppo condivisa anche con il primo e secondo capitolo della serie FromSoftware. Alcune settimane fa, Bandai Namco ha confermato di essere ancor al lavoro per risolvere il problema e ora finalmente sembrerebbe che i server siano in procinto di tornare pienamente operativi.

Dark Souls

"Stiamo attualmente ripristinando i server online per la serie Dark Souls su PC", recita l'email inviata da FromSoftware a PC Gamer. "Abbiamo in programma di ripristinare progressivamente il servizio online per ogni gioco, ripristinando i server per Dark Souls 3 una volta completato il lavoro necessario per correggere il problema".

"Forniremo ulteriori aggiornamenti non appena il programma di ripristino sarà finalizzato. Vogliamo ringraziare tutti i nostri giocatori per la loro pazienza e comprensione mentre lavoriamo per risolvere questo problema".

Purtroppo FromSoftware non ha indicato una data precisa per il ripristino dei server della trilogia di Dark Souls su PC, anche se ormai dovrebbe mancare davvero poco. Allo stesso modo dall'email di FromSoftware intuiamo che i giochi torneranno online progressivamente, ma non è chiaro in che ordine. Insomma, rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli.