Fire Emblem Warriors: Three Hopes: nuovo gameplay trailer dedicato all'Alleanza del Leicester

A poco meno di un mese dal lancio di Fire Emblem Warriors: Three Hopes, Nintendo ha pubblicato un nuovo gameplay trailer dedicato all'Alleanza dei Leicester, una delle fazioni a cui potremo scegliere di aderire, e dei personaggi che combatteranno a fianco di Claude.

Nel filmato vediamo in azione vari personaggi dell'Alleanza del Leicester guidata da Claude, tra cui Edelgard, Dimitri, Raphael e Hilda, e le loro abilità in battaglia, con ogni unità caratterizzata da uno stile di lotta differente.

Per chi non lo sapesse, Fire Emblem Warriors: Three Hopes è uno spin-off della serie di Intelligent Systems. Si tratta di un action RPG che ricalca la tradizione dei Musou, catapultando quindi il giocatore in affollate battaglie uno-contro-mille in cui sarà necessario sbaragliare i malcapitati di turno attaccando con le varie mosse a disposizione.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Fire Emblem Warriors: Three Hopes sarà disponibile a partire dal 24 giugno in esclusiva per Nintendo Switch. In precedenza abbiamo visto anche i trailer dedicati all'Impero Adrestiano e del Regno di Faerghus.