State of Play di giugno 2022: che giochi e annunci per PS5, PS4 e PSVR 2 ci saranno?

Dopo una sfilza di voci di corridoio, prese a dire il vero piuttosto alla leggera in questi giorni, è arrivata invece la conferma ufficiale del nuovo State of Play di Sony PlayStation, che si terrà a partire dalla mezzanotte tra il 2 e il 3 giugno 2022. Vari insider avevano menzionato la possibilità, ma considerando che in molti puntavano invece su un evento di grosso calibro per settembre 2022, l'annuncio è arrivato un po' come una sorpresa, e ormai come da tradizione Sony con pochissimo intervallo di tempo tra annuncio e data dell'evento. Sony ha specificato che questo State of Play sarà dedicato ai giochi third party e titoli PS VR 2, dunque a quanto pare non dobbiamo aspettarci presentazioni sulle esclusive first party dei PlayStation Studios, ma ci sono comunque parecchi candidati molto interessanti che possiamo aspettarci di vedere.

Lo State of Play durerà 30 minuti ed è una durata in linea con gli eventi più lunghi di questo tipo, che abbiamo visto in altri casi non legati esclusivamente a un unico gioco. Col tempo, abbiamo visto che Sony utilizza questi eventi per presentare giochi anche piuttosto vicini nel tempo e che spaziano da produzioni indie a giochi tripla A di grosso calibro, dunque è difficile prevedere cosa possa esserci, ma solitamente le presentazioni di maggiore portata rientrano nei "PlayStation Showcase", ed è forse uno di questi quello che è previsto per settembre 2022. L'indiziato principale per questo State of Play di giugno 2022 è Final Fantasy 16, considerando che il gioco dovrebbe essere pronto per una nuova presentazione, visto che il trailer sembrava fosse praticamente già stato preparato da Square Enix. Rimanendo in tema, anche Forspoken ha molte probabilità di essere presente, vista la sua uscita a ottobre.

Hogwarts Legacy è un'altra possibilità, ma considerando che è stato recentemente protagonista di un altro State of Play dedicato è difficile che abbia grande spazio anche in questo, mentre più probabile è la presenza di Stray, l'indie cyberpunk-felino di Annapurna, considerando la sua uscita ormai prossima.

State of Play di giugno 2022, cosa aspettarci?

Considerando il periodo in tema con Star Wars, non è escluso qualche riferimento a Knights of the Old Republic Remake, mentre qualcuno potrebbe sperare anche in Death Stranding 2, visto che sembra quasi confermato, o addirittura potrebbe tornare di moda il tormentone Silent Hill, visti i recenti aggiornamenti sulla questione. Possibile un riferimento a Call of Duty: Modern Warfare II, considerando che il teaser ufficiale è già stato pubblicato e questo capitolo conta ancora sulla partnership esclusiva con PlayStation, così come anche Avatar: Frontiers of Pandora, che sembra avere un accordo di marketing legato a PS5, dunque lo mettiamo tra le possibili presenze. In molti puntano inoltre su Capcom, da cui aspettiamo novità riguardanti Exoprimal e forse anche Street Fighter 6, nel caso in cui si rinnovasse l'esclusiva console anche in questa generazione.

Non sono da escludere anche giochi third party multipiattaforma come Gotham Knights o Suidice Squad: Kill the Justice League. Considerando che Sony ha specificato di aspettarci novità da parte dei third party tendiamo ad escludere le esclusive di PlayStation Studios, ma certo non stupirebbe più di tanto un riferimento a God of War: Ragnarok magari con la data d'uscita, visto che il gioco è stato recentemente classificato in Corea. Capitolo PSVR 2: nuovi giochi e dettagli sulla periferica a realtà virtuale di PS5 sono assicurati, vista la presenza specificamente riferita da Sony, e su questo l'effetto sorpresa sarà pressoché totale. L'unico titolo di cui abbiamo notizia precisa è infatti il nuovo Horizon: Call of the Mountain, presentato proprio in occasione dell'annuncio del nuovo visore per PS5, ma per il resto i progetto al riguardo sono top secret. La speranza è che ci siano informazioni proprio sulla periferica, magari una possibile data di uscita e il prezzo: considerando che il periodo previsto dovrebbe essere l'autunno 2022 e che il lancio dovrebbe essere accompagnato già da "oltre 20 giochi", secondo quanto riferito da Sony, possiamo aspettarci parecchie novità al riguardo.