Nintendo Switch Online: disponibili tre nuovi classici NES e SNES per gli abbonati

Il catalogo di classici di Nintendo Switch Online si è allargato oggi accogliendo tre nuovi giochi per NES e SNES, ora disponibili per tutti gli abbonati al servizio della grande N. Nello specifico le tre nuove aggiunte sono: Cogo's Caper (SNES), Pinball (NES) e Rival Turf (SNES).

Pinball è stato lanciato nel 1984 insieme al NES in Occidente e si tratta della classica versione arcade del flipper a tema Mario, con il baffuto idraulico che dovrà salvare Pauline durante le fasi bonus.

Rival Turf è un picchiaduro a scorrimento laterale pubblicato nel 1992 per SNES in cui i giocatori vestiranno i panni di Jack Flack e Oswald "Oozie" Nelson e dovranno darle di santa ragione ai membri della gang Stret Kings per salvare la ragazza del primo.

Infine, Congo's Caper è un platform 2D arrivato in Occidente nel 1993. Nei panni di Congo, un ragazzo metà scimmia metà umano, dovremo farci strada per oltre 30 livelli, tra giungle, navi pirate e un vulcano, per salvare la sua fidanzata, rapita da un demone. A quanto pare il salvare fanciulle in difficoltà è un tema ricorrente per tutti i tre giochi.

