Street Fighter 6 sarà allo State of Play o presentato in estate, per Jeff Grubb

Street Fighter 6 potrebbe essere presentato durante il nuovo State of Play previsto per la notte del 2 giugno 2022, secondo quanto riferito da Jeff Grubb, il quale è convinto che il gioco Capcom verrà mostrato nel corso di uno dei prossimi eventi di inizio estate, puntando in particolare su quello Sony.

Secondo il noto giornalista/insider, Street Fighter 6 verrà presentato prima dell'EVO 2022, sebbene sia previsto poi un approfondimento maggiore proprio durante tale evento. Questo è quanto ha riferito su Twitter, rispondendo anche a coloro che facevano presente come fosse più probabile una presentazione nel corso dell'EVO, il celebre torneo sui giochi di combattimentio, che si terrà dal 5 al 7 agosto.

Secondo Grubb, Capcom mostrerà sicuramente Street Fighter 6 durante l'EVO 2022, ma una prima presentazione è prevista in precedenza.

Nel caso in cui questa non avvenga nel corso dello State of Play, con molta probabilità avverrà in uno degli eventi immediatamente successivi, forse durante la Summer Game Fest.

Questo potrebbe far pensare anche a una ripetizione dell'accordo di esclusiva console con PlayStation anche per Street Fighter 6, come avevamo visto in precedenza con il quinto capitolo, ma al momento sono solo speculazioni.