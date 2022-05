Star Wars: il prossimo film della saga arriverà nel 2023 e sarà diretto da Taika Waititi

Durante il corso di un'intervista con GamesRadard, Kathleen Kennedy, la presidente di LucasFilm, ha affermato che il prossimo film di Star Wars dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche, salvo imprevisti, nel tardo 2023, confermando che sarà diretto da Taika Waititi.

Alla domanda su quando uscirà il prossimo film di Star Wars, la Kennedy ha risposto che la produzione punta "non al 2023, ma alla fine del 2023", aggiungendo che "non è stato fissato ancora nulla". Questo significa che in caso di imprevisti, non affatto scontati specialmente considerando l'imprevedibile evoluzione della pandemia, la pellicola potrebbe slittare anche al 2024. In un'altra intervista rilasciata oggi, la Kennedy ha anche affermato che la saga di Star Wars andrà avanti per sempre, finché ci saranno buone storie da raccontare.

Taika Waititi ha diretto Jojo Rabbit, Thor: Ragnarok e Love and Thunder, in arrivo nelle sale cinematografiche quest'anno. Non è estraneo al brand di Guerre Stellari, basti pensare che ha diretto l'episodio finale della prima stagione di The Mandalorian e ha doppiato il droide IG-11.

Nel frattempo l'universo di Star Wars si sta espandendo sul piccolo schermo. Oltre a The Mandalorian e The Book of Boba Fett, mentre da oggi è disponibile la miniserie Obi-Wan Kenobi, di cui abbiamo recensito i primi due episodi. Inoltre sono state presenta le serie Disney+ Star Wars Skeleton Crew con Jude Law e Star Wars Andor.