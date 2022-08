Soccer Story annunciato: è un gioco di calcio narrativo

L'editore No More Robots e lo sviluppatore PanicBarn hanno annunciato Soccer Story, un gioco di calcio narrativo, che racconta di un mondo in cui il calcio è stato bandito da una multinazionale, la Soccer Inc., dopo un evento chiamato La Calamità™.

PanicBarn ha unito in un unico progetto le sue due grandi passioni: il calcio, che aveva già affrontato con i Tiki Taka Soccer per sistemi mobile, e i videogiochi narrativi (loro i due Not Tonight). L'uscita di Soccer Story è prevista per il 2022, in data ancora da destinarsi. Le piattaforme sulle quali potremo giocarci sono numerose: PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch. Sarà disponibile dal lancio su Xbox Game Pass.

Vediamo il trailer di annuncio:

Vediamo qualche immagine del gioco:

Se vi interessa, sul sito ufficiale del gioco potete iscrivervi alla beta.

Leggiamo la sinossi ufficiale:

È passato un anno da quando La Calamità™ ha distrutto le fondamenta del calcio come lo conosciamo: e, sin da quel momento, la Soccer Inc. si è assicurata che nessuno potesse non solo calciare un pallone, ma neppure vederlo con il binocolo.

Il calcio è stato praticamente bandito dal mondo... ma finalmente ora c'è una speranza! Un pallone magico ha scelto te come Custode del Calcio!

È ora di farsi avanti e tornare a tirare calci, risolvendo enigmi e problemi che richiedono una certa abilità col pallone. Lungo la strada, dovrai sconfiggere i cattivi più forti in uno contro uno, competere in una vasta gamma di sport diversi (sempre col tuo pallone da calcio, ovviamente) e a volte usare il tuo cervello oltre che il tuo talento nel calciare.

Sarà tuo compito far ricordare a tutti coloro che l'hanno dimenticato qual è davvero il gioco più bello del mondo e riuscire a sconfiggere le squadre più formidabili in circolazione, tra cui quella dei poppanti locali e quella composta interamente da squali!

Queste, invece, le caratteristiche principali di Soccer Story: