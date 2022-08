Mario Kart 8 Deluxe, Pass Percorsi Aggiuntivi: arrivano altre otto piste!

Una settimana fa sono state aggiunte altre otto piste al mastodontico catalogo di Mario Kart 8 Deluxe: al momento abbiamo raggiunto 64 tracciati, destinati a diventare novantasei (!) entro la fine del 2023, quando questo gioco troverà finalmente la sua forma definitiva e Nintendo, volente o nolente, dovrà annunciarne un seguito (o una trasposizione sulla nuova console, vedremo). Come saprete già, queste nuove piste sono disponibili per chiunque abbia sottoscritto il Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online o, in alterntiva, è possibile acquistarle in blocco per 24,99 Euro. Ai già caricati Trofeo Scatto Dorato e Trofeo Gattofortuna - sì, stanno chiaramente faticando a trovare nomi allettanti - si aggiungono il Trofeo Rapa (oggetto simbolo di Super Mario Bros. 2, quello occidentale) e il Trofeo Elica (power-up chiave di New Super Bros. Wii). Lo avevamo specificato anche nell'articolo di presentazione del Pass Percorsi Aggiuntivi, lo ribadiamo - brevemente - ora: i nuovi tracciati non sono propriamente nuovi. Hanno fatto un percorso tortuoso, che li ha portati a Mario Kart 8 Deluxe attraverso Mario Kart Tour, l'episodio per dispositivi mobile. Sostanzialmente Deserto Kalimari (per fare un esempio) non è un diretto ammodernamento del tracciato per Nintendo 64, bensì una traslazione dell'adattamento di questa pista per Mario Kart Tour. Questo ha portato a due conseguenze principali: innanzitutto, non sempre le peculiarità di Mario Kart 8 Deluxe vengono sfruttate appieno (l'antigravità in particolare). Secondariamente, a livello visivo, queste piste sono decisamente meno curate di quelle nate ed elaborate per il gioco Switch: non sono uguali a come appaiono su Mario Kart Tour, nell'approdo verso la piattaforma ibrida vengono migliorate, ma non raggiungono mai - nemmeno si avvicinano - il livello di dettaglio del gioco base. Un compromesso non ideale, ma accettabile nell'ottica di avere nuovi contenuti. Questa volta, inoltre, c'è una pista letteralmente inedita, arrivata poco prima che in Mario Kart Tour: parliamo de "Cieli Stracciatella" (un gran percorso, tra l'altro). In generale la qualità media dei tracciati inseriti è alta, per cui possiamo ritenerci soddisfatti. Scopriamo, quindi, le nuove otto piste del Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe.

Trofeo Rapa Mario Kart 8 Deluxe: Veduta di New York, tratta da Mario Kart Tour Veduta di New York è uno dei circuiti cittadini, ambientati qua e là per il mondo - stranamente e tristemente, per ora non in Italia - creati per Mario Kart Tour. Questo qui, situato nella più celebre città statunitense, non ci ha esaltato: troppo facile, troppo semplice, senza alcun passaggio memorabile. Curve morbide e comode, a differenza del tracciato di Parigi le variazioni interne - col percorso che muta giro dopo giro - ci sono sembrate poco creative. Carina la transizione tra città e parco - un omaggio a Central Park, immaginiamo - ma in generale si tratta di una pista abbastanza banale, forse la peggiore (finora) tra quelle del Pass Percorsi Aggiuntivi. Voto: 6. Mario Kart 8 Deluxe: Circuito di Mario 3, tratta da Super Mario Kart Questo è uno dei percorsi storici della saga; Circuito di Mario 3 è apparso per la prima volta in Super Mario Kart, successivamente in Mario Kart: Super Circuit per Game Boy Advance, poi in veste poligonale su Mario Kart Wii, infine su Mario Kart Tour e, visivamente abbellito, in questo Pass Percorsi Aggiuntivi. La musica è stata arrangiata per l'occasione, ma mantiene un forte legame con l'originale, e visto il suo carisma è meglio così. Si tratta di un percorso molto bello, con curve rapide e di varia lunghezza: alcune vanno affrontate in sterzo e controsterzo, altre in modo repentino e preciso. Le piste tratte dal capostipite per Super Nintendo sono spesso più tecniche delle altre, ma allo stesso tempo anche più corte e strette, che le rendono sicuramente belle e impegnative, ma anche poco adatte a una corsa con 12 piloti. Una cosa simile, proiettandoci nella realtà, accade nel Gran Premio di Monaco in Formula 1, con le monoposto ormai troppo grandi per le dimensioni della pista; nonostante questo, è sempre un tracciato affascinante. Voto: 8. Mario Kart 8 Deluxe: Deserto Kalimari, da Mario Kart 64 Deserto Kalimari è un circuito storico apparso in Mario Kart 64, gioco in cui, oltre all'uso sapiente delle armi, era molto importante sbagliare poco (evitare di finire fuori pista, principalmente). Oltre ai rallentamenti dovuti alla sabbia, nell'originale bisogna anche fermarsi (a volte) raggiungendo la ferrovia, per evitare d'impattare il treno. Il lavoro svolto su Deserto Kalimari è forse il più apprezzabile visto finora in questo Pass: in sostanza rielabora nel miglior modo possibile le varie iterazioni del tracciato (Nintendo 64, Mario Kart 7, Mario Kart Tour) proponendo una pista dalle curve non troppo dinamiche, ma con tanti tagli, tante alternative, e una variazione obbligata al secondo giro, che si può riprendere (o meno) nel terzo. Anche graficamente il lavoro svolto è ottimo: la sabbia non è al livello delle piste originali di Mario Kart 8, ma in generale si tratta di uno dei tracciati maggiormente migliorati nel passaggio da mobile a Switch. La stessa musica, con l'ingresso dei fiati, è veramente divertente: in più, nonostante i tanti "deserti" del gioco, riesce a distinguersi dagli altri per l'impronta smaccatamente americana. Voto: 8,5. Mario Kart 8 Deluxe: Flipper di Waluigi, da Mario Kart DS Questo circuito, apparso originariamente in Mario Kart DS, per poi tornare in Mario Kart 7 e Mario Kart Tour, è uno dei preferiti degli appassionati: il Flipper di Waluigi mette il pilota nei panni di una "pallina" dell'omonimo gioco. All'inizio il guidatore viene scagliato in aria, per poi ridiscendere il tracciato attraversando curve complicate e acute, con la possibilità di lanciarsi in acrobazie sulle rampe laterali. Il rettilineo finale, che anticipa un ultimo tornante sulla sinistra, è pieno di palline potenzialmente dannose. È un circuito entusiasmante, tecnico e imprevedibile al tempo stesso, la cui qualità è evidente dal fatto che, miglioramenti tecnici a parte, lievi modifiche (obbligate) a parte, è rimasto essenzialmente lo stesso in ogni sua apparizione. Voto: 8+.