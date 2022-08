Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di penny_in_cosplay1 sfugge alla razionalità umana

Vediamo una nuova versione del cosplay di Aphrodite realizzato da penny_in_cosplay1, che evidentemente deve amare moltissimo il personaggio della serie Record of Ragnarok, di cui stiamo aspettando la seconda stagione.

In Ricerca filosofica sull'origine delle idee del Sublime e del Bello, Edmund Burke scriveva che "Tutto ciò che può destare idee di dolore e di pericolo, ossia tutto ciò che è in un certo senso terribile, o che riguarda oggetti terribili, o che agisce in modo analogo al terrore, è una fonte di Sublime, ossia è ciò che produce la più forte emozione che l'animo sia capace di sentire." Nel sublime predonima l'aspirazione a qualcosa di sempre più grande e non comprensibile, qualcosa che sfugge alla razionalità umana, come l'opera di penny_in_cosplay1, che ammalia e sconvolge chi la guarda.

Anche la canzone fa la sua parte, va detto, ma ancora una volta possiamo ammirare la maestria di questa cosplayer con il personaggio, che ci illumina d'immenso ci rende tutti un po' più kantiani.

Per il resto vi ricordiamo Record of Ragnarok racconta di un torneo in cui dei ed esseri umani si affrontano per decidere il destino del genere umano. Riusciremo a sopravvivere alla furia divina? Per farcela gli eroi umani dovranno vincere almeno sette scontri, impresa non facile visti gli avversari che hanno di fronte.