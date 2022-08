Final Fantasy XIV: data d'uscita e nuovo trailer per l'aggiornamento 6.2, Buried Memory

Square Enix ha svelato la data d'uscita della patch 6.2 di Final Fantasy XIV, chiamata Buried Memory: il 23 agosto 2022. Contestualmente ha pubblicato anche un trailer, atto a mostrare le novità che saranno introdotte nel gioco.

In particolare, il trailer ci parla delle aggiunte alla storia e le caratteristiche che saranno aggiunte o modificate. Considerate che contiene alcune anticipazioni, quindi se non vi interessa conoscere in anticipo cosa vi aspetta, lasciatelo perdere e vivete felici.

Si comincia con una panoramica dell'Island Sanctuary, il contenuto principale dell'aggiornamento che introduce un nuovo raid e prosegue la storia principale. Visibili anche alcuni personaggi che torneranno come compagni guidati dall'intelligenza artificiale, utilizzabili nelle revisioni dei dungeon di Heavensward.

Come avrete capito parliamo di un aggiornamento importante, non certo di uno di quelli secondari, per quanto non si possa parlare di una vera e propria espansione.

Final Fantasy XIV è disponibile per PC, PS5 e PS4. Qualche mese fa è stata lanciata Endwalker, un'immensa espansione che non solo ha rinnovato il successo del gioco, ma lo ha fatto crescere. Del resto le recensioni, come la nostra, sono state entusiastiche.